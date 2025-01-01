Jan Ruusbroeckerk in Ruisbroek zet deuren open tijdens Open Wervendag: "Honderden mensen een plek geven om elkaar te ontmoeten"

Van kerk naar ontmoetingscentrum

Heel wat kerken in Vlaanderen krijgen een nieuwe bestemming, zo ook de Jan Ruusbroeckerk in het hart van Ruisbroek. "Het aantal kerkgangers is zo geslonken dat het heel jammer is dat zo'n groot gebouw in het centrum van Ruisbroek door zo weinig mensen gebruikt worden. Daarom wordt het herbestemd naar 3 functies", zegt burgemeester Jan Desmeth. Op het gelijkvloers komt een polyvalente zaal en een bistro; boven het koor blijft een ruimte voor misvieringen aanwezig.

"Bij een herbestemming moet je natuurlijk altijd goed overleggen met het bisdom, want zij hebben heel wat rechten. En zij hebben ons gezegd dat ze alle religieuze objecten verwijderd willen zien uit de kerk," zegt de Leeuwse burgemeester. "Enkel in de toren wordt er nog een deel tentoongesteld waar wel religieuze objecten zijn en de rest werd ofwel verkocht, hergebruikt of in bewaring genomen en een aantal werden inderdaad verwijderd."

Wat zeker blijft is het Jan Ruusbroecaltaar. "Ik ben bijzonder blij natuurlijk dat we bij die herbestemming van de kerk ook het waardevolle erfgoed van de kerk hebben kunnen bewaren," zegt schepen van Erfgoed Wouter De Craen. "Zo staan we hier voor het altaar van Jan Ruusbroec waaraan de kerk zijn naam ontleent. Dat altaar van Jan Ruusbroec is mooi geconserveerd en zal opnieuw worden gebruikt in bistro."

"Tot de zomer van volgend jaar"

De herbestemming kost zo'n 4,5 miljoen euro. "Het waren heel ingrijpende werken. We hebben eigenlijk alles moeten openleggen," zegt schepen van Gebouwen Jeroen Tiebout. "Overal staan nu ramen, glaspartijen, heel duidelijk zichtbaar, maar de glazen in lood bijvoorbeeld die zijn nog altijd bewaard en die komen heel mooi uit, dus die ga je zeker zien als de zon er op schijnt. Een leuk weetje is dat we hier ecologisch bouwen - iets wat voor de gemeente van groot belang is."

De werken schieten al goed op volgens architect Pieter Maes van OFFICEU Architects. "Eigenlijk zijn alle structurele werken gebeurd en ondertussen is er ook de nieuwe tussenvloer geplaatst. Die maakt dat de kerk ook al plots heel anders ruimtelijk kan worden beleefd. We zijn nu aan de fase dat de techniek wordt geplaatst. Daarna komt dan de afwerking en wordt de buitenaanlegging ook verder afgewerkt."

Toch zal wie op 4 oktober niet binnen geraakt nog even geduld moeten oefenen om het eindresultaat te kunnen bewonderen. "De werken zijn toch nog voorzien tot de zomer van volgend jaar. We rekenen dan nog een aantal maanden om alles in te richten, dus tegen einde 2026, begin 2027 hopen we van hier honderden mensen te kunnen een plek geven om elkaar te ontmoeten want daarvoor doen we het uiteindelijk," zegt Jan Desmeth.