Jeugdcentrum Stroppen zwaait Jos uit: "Geen grootspraak, geen ophef"

Sinds 1 april is de trouwe terreinverzorger en allaround onderhoudsman Jos Mommaert met pensioen gegaan. Het Halse jeugdcentrum Stroppen nam gisteren niet alleen afscheid van een medewerker, maar van de man die voor velen het gezicht was van Stroppen. "Jos was een meester in het voorkomen van problemen voor ze ontstonden", zei voorzitter Kris Weemaels.

Met Jos sluit het jeugdcentrum een flink hoofdstuk uit hun geschiedenis af. Jos begon als een soort technische ondersteuning voor het centrum, maar groeide snel uit tot een onmisbare schakel. "Niets ontsnapte aan zijn aandacht", wist voorzitter Weemaels. "Hij had een zesde zintuig voor het reilen en zeilen van het domein."

Afscheid van zo'n icoon kan niet zonder speech voorbij gaan. "Geen grootspraak, geen ophef, maar een diepgewortelde verantwoordelijkheidszin en een oprechte liefde voor het jeugdcentrum en alles waar het voor staat", zei de voorzitter. "We wensen je een deugddoend, zorgeloos en welverdiend pensioen toe — en hopen je nog vaak terug te zien, als bezoeker, supporter of gewoon als jezelf."