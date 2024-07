Kattenkabinet last ondanks groei opnamestop in: "We zitten overvol"

“We zijn ten einde raad. We zitten overvol. We hebben geen plaats meer…” Die noodkreet slaakt het Kattenkabinet. De vzw zet zich in voor de zwerfkattenproblematiek in Grimbergen en omstreken en vangt ook adoptiekatten op. Maar ondanks de groei van de organisatie, zijn er niet voldoende opvanggezinnen meer om te voldoen aan de opvangvraag.

“We weten dat de katjes uit onze contractgemeentes op ons zouden moeten kunnen rekenen, maar we kunnen helaas geen mirakels verrichten”, klinkt het. Het Kattenkabinet last daarom tijdelijk een opnamestop in. Intussen gaat de organisatie op zoek naar extra vrijwilligers die katten tijdelijk willen opvangen en naar nieuwe gouden mandjes voor de opvangkatten. Ook donaties blijven welkom om de organisatie van de vzw te ondersteunen.