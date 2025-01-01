Krakers hebben pand in Sint-Stevens-Woluwe verlaten: “Veel schade”

De politie leidde de uittocht in goede banen. Achteraf bleek dat de krakers zowel binnen als buiten heel wat schade hebben aangericht. Hun aanwezigheid leidde de voorbije weken tot klachten, onder meer over sluikstort.

De eigenaar van het gebouw moet nu de opruimkosten betalen en van de gemeente ook het pand afsluiten zodat het niet meer gekraakt kan worden. Waar de krakers naartoe trokken, is niet bekend.