Kristof en Patrick winnen onze Valentijnswedstrijd: "We vullen elkaar perfect aan"

Op 13 februari 2013 - één dag voor Valentijn - leren Kristof en Patrick elkaar kennen via Facebook. Kristof - die leerkracht is - deelt op Facebook een bericht dat hij krokusvakantie heeft en er dubbel en dik van gaat genieten. En dat brengt de bal aan het rollen. “Patrick reageerde op mijn bericht met de boodschap dat dit een win-winsituatie kon worden,” legt Kristof uit. De leraar vraagt Patrick om verduidelijking en die laatste stelt voor dat Kristof misschien eens kan koken voor hem, want hij heeft geen vakantie.

Strak plan, Kristof laat zijn twijfel om met mensen die hij niet kent af te spreken vallen en trekt een kookboek open. Maar dat verloopt niet volgens plan. “Ik maakte een ovenschotel met kip die snel klaar moest zijn. Alleen stak ik de schotel in de combi-oven die ik thuis nog nooit had gebruikt, waardoor het uren duurde voor de schotel klaar was.” Patrick lacht: “En toen de schotel na uren wachten op tafel kwam, bleek de kip zelfs nog altijd rauw te zijn.”

Het voordeel van uren wachten op het eten: Kristof en Patrick voeren ellenlange gesprekken en de vonk slaat meteen over. Na twaalf jaar is dat nog altijd zo: “We vullen elkaar perfect aan”, klinkt het. Geen rauwe kip meer voor de winnaars van onze wedstrijd, Kristof en Patrick winnen een vijfgangendiner in tweesterrenrestaurant Sir Kwinten in Lennik.