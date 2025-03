Kwartier Majoor Housiau in Peutie viert 50ste verjaardag met opendeurdag

Majoor Housiau vocht in twee wereldoorlogen. Na de overgave van het Belgische leger strijdt Housiau mee met het Verzet. De Bevrijding heeft hij niet meegemaakt. Housiau stierf in een Duits concentratiekamp, maar leeft door in de naam van het militair kwartier dat vijftig jaar geleden in Peutie de deuren opende.

Om dat jubileum te vieren, zet Defensie de poorten van Kwartier Majoor Housiau vandaag open voor burgers. Het Kwartier huisvest verschillende eenheden. Het militair laboratorium, de luchtmacht en het B-FAST-team tonen hun kunnen.

Voor Defensie is de opendeurdag een kans om te tonen wat het in huis heeft om zo jongeren te overtuigen de rangen te vervoegen.