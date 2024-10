Leegstaande woningen gaan in vlammen op

De brand brak iets na 18 uur uit in twee panden rechtover de Holiday Inn. De hulpdiensten kwamen meteen met man en macht ter plaatse. Er wel ook vooralarm afgekondigd. In de straat bevinden zich verschillende hotels. “Maar die zijn nog op respectabele afstand gelegen. Er is dus geen sprake van evacuaties”, aldus burgemeester Jean-Pierre De Groef. “De demowoningen zijn ooit gebouwd als een soort hotelconcept maar zijn uiteindelijk nooit in gebruik genomen.”

Ze zouden nu in trek zijn als kraakpand. "De brand ontwikkelde zich razendsnel, vooral door het rieten dak", zegt Wouter Jeanfils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. "We zijn opgeschaald in middelen voornamelijk wat tankwagens betreft. De woningen zijn ook niet zo makkelijk bereikbaar omdat de weg niet zo goed is aangelegd."

De brandweer was enkele uren zoet met de bluswerken. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets bekend.