Lembeek krijgt eindelijk opnieuw geldautomaat: “Inwoners moeten niet meer rondrijden om geld af te halen”

De dienstverlening van de banken is de laatste jaren stevig veranderd. Een vijftal grootbanken beslisten om geen cash geld meer aan te bieden en bundelden hun geldautomaten via Batopin. Zij bouwen nu een automaat aan het station in Lembeek. “Inwoners van Lembeek en Essenbeek moeten vandaag ver rijden om geld af te halen”, zegt Marc Snoeck. “Daarom zijn we dan ook blij dat er tegen half november een cashpunt in werking wordt gesteld op het stationsplein.”

De plek is volgens de stad Halle zorgvuldig gekozen. “Dat was in Lembeek ook het geval. Het stationsplein is een plaats waar vaak mensen langskomen en er is ook voldoende parkeergelegenheid”, bevestigt schepen Peggy Massien. “Slechtzienden worden begeleid via een stembedieningssysteem, het toetsenbord is in reliëf en er is gebruik gemaakt van brailleschrift op het apparaat. Het toetsenbord kan ook gemakkelijk bediend worden vanuit een rolstoel”, besluit schepen Johan Servé.

In de Volpestraat werd al een Batopin-cashpunt ingericht, net als op het stationsplein in Halle. “Daar komt nu dus het cashpunt in Lembeek bij. In een tweede stap wordt een passende locatie gezocht om in Essenbeek een cashautomaat te plaatsen. En ook in Buizingen wordt een afhaalpunt voorzien als ook daar de bank beslist om geen cash meer uit de muur te voorzien”, besluit Snoeck.