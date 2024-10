Londerzeel vernieuwt dak van gebouw assistentiewoningen: “Hoognodig na derde keer stormschade”

“Tijdens de storm van 9 juli jongstleden werd Londerzeel zwaar getroffen”, zegt schepen van Welzijn Els Van den Broeck (LWD). “In Residentie Eikenhof moesten toen twintig flats worden geëvacueerd. Het dak was beschadigd door de storm. Het was de derde keer in acht jaar tijd dat er stormschade is aan het dak. Twee keer is dezelfde plek op het dak beschadigd.”

“De verzekering begint zich ook vragen te stellen en verwacht een duurzame oplossing in plaats van herstellingen. We hebben technisch advies ingewonnen en gaan nu de hele dakconstructie vervangen. Dat zal 375.000 euro kosten. We willen bewoners en personeel angst besparen tijdens een storm.” De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed.

Wat met het dak van de Centrumschool?

Gemeenteraadslid Nadia Sminate (N-VA) vroeg ook een oplossing voor het dak van de Centrumschool waar er lekken zijn. “Dit staat al jaren ingeschreven in het budget, waarom wordt dit dak ook niet vervangen”, vraagt Sminate zich af?

Schepen van Onderwijs Greet Segers (CD&V) antwoordde dat dat niet meteen kan. “Het budget dat voorzien was voor de werken aan dat dak, is ondermaats”, zegt Segers. “Dit moet in een breder vernieuwingsproject worden gezien. De nieuwe bestuursploeg zal hierover een beslissing moeten nemen.”