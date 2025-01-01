Machelen verwelkomt Ellen De Boeck als nieuw algemeen directeur

Ellen De Boeck is al jaren een vertrouwd gezicht in de gemeente Machelen. Ze startte als jeugdconsulente en werkte de voorbije jaren als financieel directeur. Nu zet ze de volgende stap als algemeen directeur.

“Dankzij haar brede ervaring en sterke betrokkenheid bij Machelen is ze uitstekend geplaatst om de werking van onze organisatie verder te versterken en samen met het bestuur en de medewerkers te bouwen aan de toekomst van onze gemeente”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Afscheid van Daniël Schell

Daniël Schell stond 30 jaar lang aan het hoofd van het gemeentepersoneel, hij was ook verantwoordelijk voor onder meer de uitvoering van politieke beslissingen. De volgende jaren wil Schell zich toeleggen op het schrijven van boeken waarin Machelen een rol speelt.