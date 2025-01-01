Meemoo maakt kranten uit het verleden weer beschikbaar via hetarchief.be: “Meer dan 1 miljoen pagina’s om in te snuisteren”

Een groot deel van het archief is gemakkelijk en gratis doorzoekbaar voor iedereen. Naast historische kranten kan je op hetarchief.be ook nog steeds de beschrijvingen doorzoeken van een groot aanbod aan beeld- en geluidsmateriaal.

Kleine koppen, grote verhalen

Niet alleen kan je duizenden kranten vrij doorbladeren op hetarchief.be, ook zoek je dankzij slimme tekstherkenning naar een trefwoord in de artikels zelf. Zo kom je snel mensen, plaatsen of gebeurtenissen op het spoor. De artikels komen uit een grote mix van kranten: niet alleen de grote namen uit de Vlaamse pers, maar ook honderden meer lokale en vaak vergeten titels. Aan de digitale schatkist werkten meer dan twintig regionale en lokale erfgoedorganisaties mee.

“Wat we vandaag lanceren, is het resultaat van jaren samenwerking en gedeelde inzet. Meer dan twintig organisaties werkten mee om dit papieren erfgoed niet alleen digitaal te bewaren, maar ook centraal open te stellen voor het publiek. Kranten vormen een ongelooflijk rijke historische bron. Met hun berichten over alle facetten van het maatschappelijke leven zijn ze van onschatbare waarde. Dit wekelijks of zelfs dagelijks overzicht helpt ons het verleden, en daarmee ook het heden, beter te begrijpen”, zegt Marlies Criel van Meemoo.

“Een vrije en onbelemmerde toegang tot nieuws is altijd al de sleutel geweest voor kritisch burgerschap en is in elke democratie essentieel. Dat is vandaag zo en dat was vroeger het geval. Kennis van ons verleden via kranten geeft ons een inkijk in hoe media vroeger inspeelden op de actualiteit en verrijkt onze blik op hoe de samenleving vandaag geworden is wat ze is. De digitalisering en de ontsluiting van dit kwetsbare erfgoed maakt niet alleen een duurzame bewaring mogelijk, maar zorgt ook voor een democratische en brede ontsluiting van onze geschiedenis”, zegt Caroline Gennez, Vlaams minister van Welzijn, Armoedebestrijding, Cultuur en Gelijke Kansen.