Meer dan 200 lichtjes op militaire begraafplaats in Eppegem: “Oproep tot vrede”

Op de begraafplaats van Eppegem liggen meer dan 220 Belgische doden uit de Eerste Wereldoorlog begraven. Vanaf augustus 1914 zette koning Albert zijn troepen in voor grootscheepse uitvallen uit Antwerpen. De speerpunt van de aanval richtte zich in de richting van Zemst, maar de Duitse weerstand bleek uiteindelijk te sterk. Tijdens hun terugtocht op 26 en 27 augustus leden de Belgen zware verliezen.

“De meeste inwoners weten dat hier toen heel wat mensen zijn gesneuveld”, zegt Didier Rombout van de Nationale Strijdersbond. “Tegelijkertijd zijn de lichtjes een oproep voor vrede. We beseffen dat die vrede op dit moment gevaar loopt. Daarom hebben we de voorbije dagen de scholen in Zemst bijgestaan toen ze hulde brachten een monument en hebben in totaal 275 vredemedailles uitgereikt.”