Merchtem verliest trouwe medewerker en volksfiguur Swaiken

Swaiken kreeg vorig jaar in juni de zware diagnose van kanker. Hij overleed op 7 mei aan de gevolgen van de slepende ziekte. Hij werd 72 jaar en laat een dochter Kelly en twee kleinkinderen Julie en Charlot na. De gekende volksfiguur van Merchtem was actief in verschillende verenigingen en organiseerde tal van evenementen.

Swaiken Van Campenhout is zo niet alleen gekend van de vele rommelmarkten die hij samen met zijn dochter Kelly in goede banen leidde. Hij organiseerde ook heel wat groepswandelingen met Merchtem Boven, haalde ook artiesten naar Merchtem, hielp mee met de organisatie van festivals en evenementen en was de man die vele muziekliefhebbers naar zijn platen- en cd-beurzen wist te lokken.

Tot zijn pensioen werkte hij voor het gemeentebestuur van Merchtem in de bibliotheek. Hij hield voor de gemeente ook nog het stationsloket open. Dat gebeurde toen de NMBS het loket in 2011 sloot en toenmalig burgemeester Eddie De block vond dat de gemeente het zelf moest openhouden voor de gemiddeld 900 pendelaars die er dagelijks de trein nemen. Zo hielp Swaiken vele pendelaars met informatie en ticketverkoop en hield hij er ook een minibib open.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats in aula GaandeweG, Burchtlaan 72 in Merchtem op dinsdag 14 mei 2024 om 9.30 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 9.10 uur. Aansluitend wordt de asurne in beperkte kring begraven op de begraafplaats in Merchtem.