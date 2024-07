MS Center ruilt Melsbroek voor Mechelen: jarenlange procedures tegen nieuwbouw wegen te zwaar

Al dertien jaar lang probeert het NMSC een nieuw ziekenhuis te bouwen op de zorgsite in Melsbroek, maar het lokaal actiecomité Red Melsbroek houdt die plannen tegen. Positieve omgevingsvergunningen werden steeds door de raad voor vergunningsbetwistingen vernietigd. "Ook nu was er weer een procedure tot schorsing en vernietiging," zegt algemeen directeur Eric Vanderheyden. "Maar nu hebben we beslist om dit niet meer af te wachten en een alternatieve locatie te zoeken die beter geschikt is voor de benodigde infrastructuur."

Verouderd

De huidige gebouwen zijn verouderd en amper nog geschikt. Er moest dus een snelle oplossing komen om de zorg voor de MS-patiënten te waarborgen. "We hebben nieuwe faciliteiten nodig om beter te kunnen inspelen op de uitdagingen voor kwalitatieve en betaalbare dienstverlening. Daarom hebben we een sterke partner gezocht in de zorgsector."

Emmaüs

Die vinden ze nu bij zorggroep Emmaüs. Het NMSC zou worden geïntegreerd. "Emmaüs kan het NMSC een ontwikkelingsplan bieden voor de nieuwbouw in de nabijheid van het AZ Sint-Maarten in Mechelen," zegt Jan Claesen, gedelegeerd bestuurder van Emmaüs. "Dit biedt mogelijkheden voor synergie, zowel op het gebied van zorg als niet-zorg gerelateerde diensten." Over een vijftal jaar zouden de werken moeten starten, eerst nog een plan opmaken en goedkeuring krijgen van de stad," vult Vanderheyden aan.