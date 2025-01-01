Nadine Vermeulen uit Halle schrijft een boek over borstkanker: “Ik verloor mijn borst, maar niet mijn glimlach”

In december 2023 staat het leven van Nadine Vermeulen uit Halle plots stil. Ze voelt een knobbeltje zitten in haar borst. Na enkele onderzoeken volgt het verdict: borstkanker. "Ik kon geen woord uitbrengen. Ik ben iemand die heel graag praat, maar op zo’n moment weet je niet meer wat zeggen. De grond zakt van onder je voeten weg. Je weet niet wat je te wachten staat", zegt Nadine Vermeulen.

Nadine ondergaat drie zware operaties en krijgt ook bestralingen. Ondanks de zware periode, blijft ze positief in het leven staan. "Toen ik in de kliniek lag bij mijn eerste operatie dacht ik: ‘ga ik nu dood of niet?’. Ik kwam terug in de kamer en ik werd wakker. Ik dacht: ‘ik leef, ik ben een borst kwijt, maar ik leef’ ".

"Geen boek over kanker, wel een boek over mijn verhaal"

Nadine begon haar ervaringen neer te pennen. "Ik dacht ik probeer het en plots vloeide al die woorden uit mijn pen en die woorden bleven komen. Iedere keer na een operatie, na een bestraling, schreef ik alles op en op een dag besliste ik om een boek uit te geven. Ik schreef geen boek over kanker, ik schreef wel mijn verhaal, mijn strijd”, vertelt Nadine.

Kankervrij

Op dit moment is Nadine kankervrij. "Ik wil niet met het idee leven: ‘morgen heb ik misschien terug kanker’. We blijven positief, dat was mijn ingesteldheid en dat is nu nog altijd zo".

‘Ik verloor mijn borst, maar niet mijn glimlach’ kan je bestellen bij Nadine door een mailtje te sturen naar [email protected]. De opbrengst gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker. "Ik beoog geen succes, moest ik twee mensen kunnen helpen die zeggen: ‘dankzij uw boek heb ik steun gevonden’, dan is voor mij mijn missie geslaagd".