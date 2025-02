Nadruk op vrede tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Ahmadiyya moslimgemeenschap in Dilbeek: “Persoonlijk belang moet wijken voor algemeen welzijn”

Asif Bin Owais, de imam van de Ahmadiyya moslimgemeenschap Dilbeek, benadrukte tijdens zijn toespraak dat persoonlijk belang moet wijken voor het algemeen welzijn: “Verder is in onze wereld éénheid van groot belang. Verdeeldheid leidt tot onrust en instabiliteit. Het feit dat wij, mensen van verschillende achtergronden en overtuigingen, hier zijn samengekomen, is het bewijs dat verbetering mogelijk is. Dit geeft ons hoop op een betere toekomst.”

‘Stemmen voor Vrede’ is een campagne gestart door de huidige kalief van de wereldwijde Ahmadiyya moslimgemeenschap, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, als reactie op de voortdurend verslechterende geopolitieke situatie.

Tijdens de receptie konden de aanwezigen genieten van een tentoonstelling en kregen de gasten ook de kans om meer te weten te komen over de moslimgemeenschap, de humanitaire initiatieven en de jaarlijkse activiteiten. Verbinding stond centraal.

De Ahmadiyya moslimgemeenschap hecht groot belang aan openheid en dialoog. Door initiatieven als de nieuwjaarsreceptie van gisteren hoopt de gemeenschap een positieve verandering teweeg te brengen en anderen te inspireren. Het evenement werd afgesloten met een Aziatisch diner.