Nationale Veiligheidsraad: niet veel concrete maatregelen bekend, wel uitbouw NASC en verplichte registratie drones

Het National Airspace Security Center (NASC) in Bevekom bestaat al, maar kan nog niet in gebruik genomen worden. Dat moet nu versneld in orde gebracht worden, want tegen 1 januari wil defensieminister Francken het gebruiken. Het NASC brengt alles wat de beveiliging van ons luchtruim samen.

Ook is beslist dat alle drones en dronepiloten voortaan geregistreerd moeten worden. Indien dat niet gebeurd is, zal de drone automatisch als vijandig beschouwd worden. Minister van Binnenlandse Zaken & Veiligheid Bernard Quintin (MR) geeft ook aan dat er geïnvesteerd zal worden in hedendaagse dronedetectiesystemen die alle soorten drones kunnen detecteren en neutraliseren.

Andere concrete maatregelen zijn er nog niet. Er zijn vooral veiligheidsprocedures besproken en de knelpunten rond het detecteren en neutraliseren van drones. Op Brussels Airport bijvoorbeeld staat de politie in voor de beveiliging, maar heeft ze niet het materiaal om drones uit de lucht te halen.