Nieuwe cashautomaat in Lembeek: "Procedure opgestart voor Essenbeek""

Geld afhalen was voor veel Lembekenaars geen sinecure. Wie contant geld wilde, moest zich naar het centrum van Halle verplaatsen.

De stad startte een procedure bij Batopin om een CASH-punt te installeren. Schepen van Lokale Economie, Johan Servé laat weten dat iedereen veilig geld kan afhalen. "De geldautomaat staat opgesteld onder de pleinverlichting en er is 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 cameratoezicht. Bij verdachte gebeurtenissen treedt een alarm met sirene in werking.”

De automaat in Lembeek nog maar het begin van de samenwerking met Batopin. “Er werd eveneens een procedure opgestart om ook in Essenbeek, waar heel wat oudere mensen wonen, een cashautomaat te voorzien. Er wordt nog gezocht naar een geschikte locatie, maar het is zeker de bedoeling om ook in deze wijk een geldautomaat te voorzien”, aldus burgemeester Marc Snoeck.