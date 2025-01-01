Norman Baert uit Asse wil B&B bouwen in romp van afgedankt passagiersvliegtuig
© Norman Baert

Norman Baert uit Asse wil B&B bouwen in romp van afgedankt passagiersvliegtuig: “Een jongensdroom”

Cameraman en acteur Norman Baert, 57 jaar, uit Asse heeft een droom. Hij wil in de romp van een afgedankt passagiersvliegtuig van 32 meter lang een B&B bouwen. Het grootste deel van het vliegtuig wordt vandaag, via uitzonderlijk transport, van Baarlo in Nederland naar Jauche in Waals-Brabant vervoerd. Een tocht van 122 km.

In het Jauche worden de onderdelen in een gerenoveerde hangar ondergebracht, opnieuw gemonteerd en volgt de ombouw tot B&B.

Het vliegtuig: de Caravelle

Het vliegtuig is een tweemotorig straalvliegtuig type ‘Caravelle’. Het dateert uit 1958, is 32 meter lang, 8,6 meter hoog en heeft een spanwijdte van 24,3 meter. Het kon tot 140 passagiers vervoeren. Het is een uitzonderlijk toestel omdat het het eerste vliegtuig was van dat type dat ooit, in opdracht van Air France, door Sud Aviation gebouwd werd. Het was ook het eerste Franse verkeersvliegtuig dat specifiek als straalvliegtuig voor korte tot middellange routes werd ontwikkeld.

De B&B: in Jauche

Het oude fabrieksgebouw waarin de B&B komt, is gelegen in Jauche en geeft uit op een oude spoorwegbedding. In die ruimte wordt het vliegtuig verbouwd tot B&B met de naam Caravelle. Hoeveel kamers er precies in het vliegtuig zullen komen en wanneer de B&B opengaat is nog niet geweten.

Initiatiefnemer: Norman Baert

Norman Baert uit Asse werkte mee aan tientallen tv-reeksen en films, als cameraman en/of acteur (o.a. Chantal, Aspe, Lisa). Baert is ook een luchtvaartfanaat en gepassioneerd in alles wat hij doet: een dromer die zijn dromen najaagt.

© Norman Baert

