Ondergelopen kelders en garages in Wezembeek-Oppem en Kraainem door zwaar onweer: “Ook voertuig beschadigd en water in sporthal”

De onweersbuien waren tussen 5 en 7 uur vanmorgen intens. Op het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Astridlaan bereikte het waterniveau op een gegeven moment 1,5 meter. De politie moest de Mechelsesteenweg dan ook afsluiten.

Vooral in de Jozef Bausstraat en de Astridlaan – niet toevallig gelegen in overstromingsgebied – liepen kelders en diepe garages onder en werd de straat herschapen in één grote moddersmurrie. In één kelder stond het water zelfs 3 meter hoog. “Ook in de sporthal in de Astridlaan liep water binnen in de inkomsthal en een kleedkamer”, zegt burgemeester Frédéric Petit. “Itussen is alles opgeruimd. Eén voertuig raakte ook beschadigd. Door een kortsluiting zaten de inwoners van de Bausstraat ook een paar uur zonder elektriciteit. Gelukkig is de situatie inmiddels onder controle.”

Volgens de Kraainemse burgemeester Bertrand Waucquez was het lang geleden dat de gemeente zoveel water te verwerken kreeg. Desondanks bleef de schade beperkt tot enkele ondergelopen kelders en wateroverlast op straat. Onder meer in de Jef Thumasstraat, op de hoek van Jozef Van Hovestraat liep een kelder onder. “De brandweer was snel ter plaatse om hulp te bieden en technische diensten reageerden efficiënt om de situatie onder controle te krijgen. Er werd ook een container voorzien voor bewoners die beschadigde spullen wilden weggooien.”

“De schade valt gelukkig mee vergeleken met de zware wateroverlast die we acht jaar geleden moesten verwerken. Veel inwoners hebben intussen ook geïnvesteerd in beschermpanelen om het water buiten te houden. We hebben daar toen als gemeente ook subsidies voor gegeven. Het is onze intentie om dit eventueel na de verkiezingen nog eens te hernemen zodat iedereen zich kan beschermen, al moet je er uiteraard op tijd bij zijn,” aldus nog de burgemeester.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West telt tot nu al zo’n 130 interventies.