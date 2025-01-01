Skeyes

Opnieuw drone waargenomen aan Brussels Airport, luchtruim blijft voorlopig open

Er is opnieuw een drone gespot in Steenokkerzeel, aan Brussels Airport. Dat meldt onze correspondent aan onze redactie. Het zou niet gaan om een melding van een burger. Het luchtruim bleef aanvankelijk, in tegenstelling tot eergisteren, open. Maar uiteindelijk werd toch de beslissing genomen om het een half uur te sluiten. Defensie en luchtverkeersleider Skeyes onderzoeken de zaak. Zopas, rond 22u zou het luchtverkeer hernomen zijn.

Het luchtverkeer werd uit veiligheidsoverwegingen even gesloten boven Brussels Airport. Dat is de standaard procedure wanneer vreemde objecten, zoals drones, worden waargenomen boven de luchthaven. Gezien er na 30 minuten geen vliegende objecten meer zijn waargenomen, is het luchtruim intussen weer vrijgegeven.

