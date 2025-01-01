Brandweer keurt krijtlijnen meerjarenplan goed: groter budget, nieuwe investeringen

Tegen 2031 moet het budget van de brandweerzone Vlaams-Brabant West met minstens 38% gestegen zijn. "Het optrekken van de dotatie is een noodzaak," klinkt het bij de brandweer in een persbericht. "Het gewijzigde brandweerstatuut, de invoering van de 38-uren werkweek, de hervorming van de civiele bescherming die de brandweerzone meer taken oplegt en de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening komen met een aanzienlijke meerkost. De brandweerzone dient dan ook een broodnodige inhaalbeweging te maken sinds de invoering ervan in 2015."

Voor de lokale besturen wordt dat geen evidente oefening en is er een aanzienlijke impact op de begroting. "De zoneraad geeft met dit financiële engagement het signaal aan de burger dat zij de noodzaak aan een goede bescherming door de brandweer als prioriteit beschouwt en hierin ook haar verantwoordelijkheid wil nemen."

"De bijkomende middelen maken investeringen in mensen, infrastructuur, voertuigen en opleiding mogelijk," klinkt het. De zoneleiding krijgt de opdracht om de groei gecontroleerd en duurzaam te faciliteren, zodat middelen efficiënt en doelgericht worden ingezet. Zo wordt er op dit moment gebouwd aan de nieuwe brandweerposten van Londerzeel en Vilvoorde. Op termijn komen er ook extra brandweerposten in Alsemberg, Weerde en Liedekerke. “De 31 gemeenten van onze brandweerzone doen een grote financiële inspanning om een inhaalbeweging te maken. Samen zijn we verantwoordelijk voor maar liefst 80% van het budget. Deze inspanning heeft een impact op de begroting van alle lokale besturen en is zeker niet evident. Wij vinden deze inspanning echter existentieel en noodzakelijk om onze burgers de bescherming te geven die ze verdienen,” zegt zonevoorzitter en burgemeester van Lennik Irina De Knop.