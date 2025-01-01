Twee kinderopvanginitiatieven in Meise sluiten de deuren: "Met de handen in het haar"

"Vier weken geleden ging onze opvang dicht, omwille van problemen met de verwarming. Twee weken later begonnen we ons toch zorgen te maken over het voortbestaan van het kinderdagverblijf en gisteren kregen we de bevestiging dat Wonderland definitief gesloten is," steekt jonge vader Marijn van wal. "Nu zitten we met de handen in het haar."

Door de sluiting van Wonderland en Kaboutertuin moet een nieuwe opvangplek gezocht worden voor zo'n 42 kinderen. Voor 20 van hen zou dat gelukt zijn, voor de andere kinderen nog niet. "Wonderland was een zelfstandig kinderdagverblijf, dus voor die kinderen vonden we nog geen nieuwe plek. Maar Kaboutertuin viel onder Ferm, waardoor we daar 20 van de 24 kinderen al een andere plek konden bezorgen. Indien een kinderdagverblijf deel uitmaakt van een grotere koepel, is het altijd makkelijker om alternatieven te vinden," weet burgemeester van Meise Gerdan Van den Brande.

Op zoek naar oplossingen

De gemeente staat in contact met het Agentschap Opgroeien, maar antwoorden op de opvangtekorten zijn er nog niet. "Het Agentschap had nog geen contact met de kinderdagverblijven die sluiten, dan is het moeilijk om al oplossingen te bieden. Vanuit de gemeente doen we wat we kunnen, maar dat is slechts minimaal," aldus Van den Brande. De gemeente is volop op zoek naar een geschikt pand voor een kinderdagverblijf en roept op dat suggesties welkom zijn.

En Martijn? Die combineert intussen zijn baan met de thuisopvang van zijn kinderen. "Financieel is dat niet evident, ik ben zelfstandige en kan momenteel geen nieuwe projecten aannemen. Bovendien zou het beter zijn voor mijn 2-jarige dochter om in aanloop naar de kleuterschool zich te blijven ontwikkelen in het samenzijn met andere kinderen. Dat kan ik haar niet bieden," zegt hij.

Reactie Agentschap Opgroeien

Ondanks verschillende pogingen om de organisator van kinderopvanginitiatief Wonderland te bereiken vanuit de signalen die het Agentschap Opgroeien kreeg van ouders, liet de organisator vandaag weten dat ze op eigen initiatief de opvang stopzet, laat het agentschap weten. Opgroeien raadt ouders die op zoek moeten naar een nieuwe plek aan om contact op te nemen met het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente. Zij hebben een overzicht van alle kinderopvanginitiatieven in de buurt en hun mogelijkheden.

"Vanuit Opgroeien zorgen wij voor de subsidiëring en erkenning van kinderopvang, maar uiteraard mogen wij zelf geen kinderopvang organiseren. Een van de mogelijke pistes is dat de organisator een overnemer vindt die al werkzaam is in de sector en de kinderopvang wil overnemen. Maar omdat het hier om een zelfstandige kinderopvang gaat, ligt die mogelijkheid enkel in handen van de organisator. Als er een akkoord met een overnemer gevonden zou worden, kunnen we ons als overheid wel engageren om die doorstart zo snel mogelijk te realiseren," regeert het Agentschap Opgroeien schriftelijk.