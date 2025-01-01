Theo Francken weet één ding zeker: “Dit is niet het werk van amateurs”

In de Kamercommissie Landsverdediging liet Francken zijn licht schijnen over de drone-incidenten van gisteren. “Dit is niet zomaar een fenomeen van iemand die toevallig met een drone over een stukje van een militair domein of de luchthaven vliegt. Er zijn een aantal indicaties die er absoluut op wijzen dat dit op een zeer gestructureerde manier georganiseerd is”, aldus Francken.

De Defensieminister verwijst naar de tactieken die gebruikt worden. De drones worden niet via een radiofrequentie bestuurd, maar via 4 of 5G-netwerken zodat ze moeilijker te detecteren zijn. Ook vliegen ze in formatie, wat specifieke skills vergt. “We zien dat het gecoördineerd in tijd en ruimte gebeurt. Het is intentioneel en disruptief. Het is vaak op hetzelfde moment: het donkerste moment van de dag, net na valavond, net voor het moment dat de hemellichamen er zijn, wat betekent dat het echt pikdonker is”, aldus nog Francken.

Minister van Veiligheid Bernard Quintin pleit alvast voor een verplichte registratie van drones. Concrete maatregelen verwacht de minister morgen na de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. "Er zijn nieuwe middelen, met de evolutie van drones komt ook de evolutie van detectiesystemen en neutraliseringssystemen. We moeten gaan voor een 'top-down approach'. De regering moet knopen doorhakken en alle diensten die bevoegd zijn, en dat zijn er veel, moeten doen wat nodig is om de beslissingen uit te voeren", aldus Quintin.