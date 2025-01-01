Ook cargovluchten slachtoffer van drones boven Brussels Airport: 19 vluchten geannuleerd of omgeleid bij DHL

Twaalf vertrekkende vluchten konden niet uitgevoerd worden, wat resulteert in 1 op de 4 tijdkritische zendingen die aan de grond staan. De impact is het grootst voor 2.000 tijdkritische medische zendingen met onder meer stents op maat voor hartchirurgie, medicijnen voor zeldzame aandoeningen en radioactieve isotopen voor kankerbehandelingen die snel aan kracht verliezen.

“Van de zendingen die alsnog met vertraging vertrokken, zullen er zeker ook zijn die toch niet op tijd bij de eindbestemmeling geraken, omdat ze bijvoorbeeld in een andere DHL-hub geen verbinding konden maken. In de loop van de nacht konden 28 van onze 47 geplande vluchten vertrekken of aankomen, met een gemiddelde vertraging van twee uur. We schakelen voortdurend bij en zetten alles op alles om de impact te beperken”, zegt Lorenzo Van de Pol, woordvoerder van DHL.

Het logistieke centrum van DHL op Brussels Airport is voornamelijk een export hub, met goederen die worden aangeleverd via vrachtwagens, uit België en aangrenzende Franse en Nederlandse regio’s. Nagenoeg alle geplande pakketten kon wel gesorteerd en klaargemaakt worden voor vertrek, maar één op de vier van de geplande zendingen kon door de sluiting van de luchthaven niet vertrekken.

DHL voert in de loop van de dag acht bijkomende vluchten uit om dringende zendingen zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen. De sorteerploegen werken vandaag extra om zo snel mogelijk alle tijdkritische zendingen te laten vertrekken. Daarnaast voorziet de expresskoerier de komende nacht op specifieke lijnen andere, grotere toestellen dan ingepland om de schade van gisteren in te halen.