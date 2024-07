Opnieuw een dorpskroeg in Affligem: Cliff en Joeri heropenen Ons Huis in Essene

"We hebben hier nog een oude affiche van een toneelstukje in zaal Ons Huis en die dateert van 1953," vertelt een glunderende Cliff Bruyninckx terwijl hij de inrichting van z'n zaak afwerkt. Samen met partner in crime Joeri Vermoesen blaast hij de kroeg Ons Huis in de Lombeekstraat in Essene nieuw leven in, een echt monument in de gemeente. "Maar de plek gaat veel verder terug. We hebben hier een boek over de herbergen en pottenhuizen in Essene. Daar wordt vermeld dat er eind 19de eeuw al een café en een stokerij was. We willen er opnieuw een levendig dorpscafé van maken, zoals in de vroegere jaren," vertellen ze trots.

De andere kant van de toog

"Normaal zat ik aan de andere kant van de toog," lacht Joeri. "Ik voelde dat er ambitie was, maar alleen was de stap wat groot." Met z'n tweeën zetten ze die nu. Iedereen is welkom om iets te drinken, naar het voetbal of de koers te kijken en je kan er zelfs een boek lezen in de 'cosy corner'. Daar kan je een exemplaar uit de kast pakken dat je zelfs mee mag nemen naar huis, zolang je er eentje in de plaats zet. "Een alternatief voor klanten van Dagbladhandel Gina, die eind deze maand de deuren sluit."

Zeer triestig

Heel wat klanten zijn opgelucht dat ze hier opnieuw een pintje kunnen pakken. Ook Roger Dermul zal hier vaak te vinden zijn. "Heel fijn dat we terug een stamcafé hebben," zegt hij. "Het was zeer triestig. We hadden hier niets meer. Hopelijk zal het hier goed draaien en kunnen we eens rustig biljarten en eens een babbeltje doen met de mensen." Ook schepen van Erfgoed Herman Steppe is opgelucht dat de kroeg weer open is. "Met de digitalisering hebben we veel contact, maar het lichamelijk contact van man tot man is aan het verdwijnen. Nu kan je met mekaar praten over de politiek of het weer. Ik ben blij dat dat er weer is. Hier kom ik mijn cappuccino drinken."