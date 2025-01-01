Oude Geuze rijpt een jaar lang op de Adriatische zeebodem: “Elke fles heeft uniek uitzicht”

Het idee komt van Ulika, dat al langer experimenteert met het laten rijpen van Malvasija-wijnen onder water. Geïnspireerd door de Kroatische traditie besloten café-uitbater Jef Koolen en brouwer Koen Christiaens het concept naar het Pajottenland te brengen. In 2024 lieten ze enkele honderden flessen Oude Geuze – twee verschillende batches van Sako en De Bascule – afzinken naar de zeebodem.

Deel van het zeeleven

“Tijdens hun verblijf onder water werden de flessen letterlijk deel van het zeeleven: schelpdieren en zeewieren hechten zich vast, waardoor elke fles een uniek uitzicht kreeg,” legt Koen Christiaens uit. “Een klassiek etiket was onmogelijk, dus kozen we voor een eenvoudig halskaartje. Voor de presentatie bewaren we de flessen in houten kistjes met een plexiglazen schuifdeksel.”

De geuze zal niet zout smaken omdat de flessen volledig gesloten zijn. De rijping gebeurde anders omdat de flessen voortdurend in het water bewogen en dat bij een constante temperatuur en zonder zonlicht.

De officiële voorstelling vindt nu zondag plaats bij Brouwerij Sako. Bezoekers kunnen er voor het eerst proeven van de twee Adriatico-geuzes, samen met een selectie Istrische Malvasija-wijnen die eveneens onder water rijpten.