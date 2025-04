Oudstudentenbond VUB organiseert in Atheneum Halle quiz voor twee goede doelen

De Pajotse tak van de Oud-studentenbond, de Geuzenheuvels, bestaat pas drie jaar. Aan een tak die hier in de regio activiteiten organiseert, was er nood want de meeste VUB-alumni wonen in Vlaams-Brabant en dan vooral in het Pajottenland en omgeving. "Wij nemen deel aan heel wat activiteiten van vrijzinnige verenigingen die hier actief zijn. En tweejaarlijks lassen we ook een bus in voor Tour de Geuze," richt Geert Royemans, oprichter van Geuzenheuvels uit.

En de VUB-alumni organiseren dus ook al voor de derde keer een quiz. Dertig teams tekenen present. Zij quizzen voor het goede doel: Compagnon en BRUCC, twee Brusselse organisaties. "Compagnon is een vrijwilligersorganisatie die vrouwen begeleidt naar Nederland om later dan 12 weken zwangerschap een abortus te laten uitvoeren," legt Anton Van Dyck van Compagnon uit. "Onze vrijwilligers zorgen voor morele steun en blijven bij hen, zodat de dag toch wat zorgelozer verloopt." BRUCC is gevestigd op de VUB-campus in Etterbeek en biedt psychologische hulp aan studenten, VUB-personeel en omwonenden.

