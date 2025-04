Overlijden paus Franciscus komt ook in abdijgemeenschap Grimbergen hard aan: “We zijn sprakeloos”

Paus Franciscus overleed gisterochtend op 88-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte, een dag nadat hij zijn zegen uitsprak naar aanleiding van Pasen. “Ik was sprakeloos toen we het nieuws vernamen”, zegt Johan Goossens (57), die niet alleen Prior is van de Abdij van Grimbergen, maar ook priester van de zeven Grimbergse parochies en op vakantie is in Rome. “Ik heb de paus zeven keer ontmoet. Dat was telkens een heel speciale ervaring. Deze paus bracht verandering. Hij was heel eenvoudig en heeft enorm aandacht voor de meest kwetsbare in de samenleving.”

Goossens zag een fel verzwakte paus tijdens Pasen. “Hij gaf zijn zegen, maar zag er wel fragiel uit. Het is echt zeer vreemd om dit zo mee te maken”, klinkt het. “We gaan nu hier in Rome proberen kranten te kopen waarin het bericht staat dat de paus is overleden. Die kranten zijn zeer gewild, het gaat om de ‘Nozervatore Romano’, dat uitkomt dagelijks uit in verschillende talen. Wij gaan onze reis voortzetten en als het kan, gaan we een begroeting doen.”

Opvallend, Johan Goossens maakte 20 jaar geleden ook het overlijden van Paus Johannes Paulus mee. “Dat is een heel uitzonderlijke ervaring. We schrikken als zoiets zich voordoet, maar je moet elk moment koesteren. We gaan nu bekijken hoe we het overlijden van Paus Franciscus gaan herdenken. Er zijn komende dagen wel herdenkingen voorzien, maar we wachten verder af hoe we dat vanuit Rome precies zullen invullen. Dit gaat ook niet alleen om de ontmoeting, uiteindelijk ben je dan in contact met de aller hoogste leider van de kerk, die ook staatshoofd is en leider van de kerkleiders”, aldus Goossens.