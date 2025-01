Pajottenland+ stelt acht projecten voor

Lokale overheden, verenigingen, stichtingen en personen in een LEADER-gebied kunnen projectvoorstellen indienen. Als die door een jury worden weerhouden, krijgen ze een deel middelen om het project te realiseren. In de regio van Pajottenland+ zijn nu 8 projecten goedgekeurd en voorgesteld.

Zo komt er een OverKophuis in Lennik, werkt de vzw Ambassadeurs van het Pajottenland een infostand uit die de regio moet promoten, trekt Zonnelied vzw op tournee met haar groeiende verzameling van kunstwerken met een maatschappelijke relevantie en organiseert ze een culinair project om mensen samen te brengen. Er is ook het project ‘Als prinsen onderweg’, waarbij tal van partners jongeren ervaringsgericht laten leren in de lokale omgeving. Met de middelen worden ook de jeugdlokalen in Herne gerenoveerd en wordt het kerkplein in Oudenaken herbestemd tot een groene ontmoetingsplek. Tot slot maakt Ring binnenkort de videoreeks ‘Het Land van de Pajot’ dat in het DNA van het Pajottenland duikt en een tijdloos document wordt.