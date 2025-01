Passagiers lieten bijna 28.000 voorwerpen achter op Brussels Airport: "Merendeel gaat naar goede doelen"

In 2024 verwelkomde Brussels Airport meer dan 23 miljoen reizigers. Met dat aantal is het niet verrassend dat er af en toe al eens voorwerpen worden vergeten in de terminal. Vorig jaar ging het om 27.185 voorwerpen. “Het gaat vooral om kledij, identiteitsdocumenten, juwelen, laptops, niet-ingecheckte bagage en portefeuilles. Maar ook smartphones, sleutels en speelgoed raken vaak zoek. Zelfs grotere voorwerpen zoals kinderwagens, djembés en een televisietoestel werden”, klinkt het bij de luchthaven. “Ongeveer een vierde van de verloren items keert uiteindelijk terug naar de eigenaar. Het merendeel daarvan komt al binnen de twee weken bij de juiste persoon terecht.”

Een groot deel van de verlopen voorwerpen die niet opgehaald worden gaat naar goede doelen. “Zo werkt de luchthaven samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk om achtergelaten kledij aan daklozen te schenken. Elektronische toestellen die niet worden opgehaald, worden gedoneerd aan de vzw Close The Gap, een organisatie die gebruikte elektronica doneert aan sociale, medische en educatieve initiatieven”, klinkt het. “Grote ongeopende verpakkingen en vloeistoffen die niet door de veiligheidscontrole mogen, zoals shampoo, deodorant en drankverpakkingen, gaan naar de lokale OCMW’s. De resterende niet-opgehaalde objecten, dat kan bijvoorbeeld gaan om loten broeksriemen en brillen, worden via een veilinghuis verwerkt en verkocht."