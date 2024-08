Poetsvrouw valt 12 meter diep in liftschacht van nieuw torengebouw Living Tomorrow: “Lift was dinsdag nog maar gekeurd”

Het bizarre ongeval deed zich voor rond 14.30 uur in het gloednieuwe futuristische gebouw van Living Tomorrow op de Indringingsweg. “De vrouw, die deel uitmaakt van het poetspersoneel, is achterwaarts in de lift gestapt en die was er dus niet”, legt Frank Beliën, oprichter van Living Tomorrow uit. “Ze is dus vanop het derde verdiep tot in de kelder gevallen, 12 meter lager. Daarbij viel ook nog haar kar met onderhoudsproducten die ze meetrok mee naar beneden.” Of ze die vol op zich heeft gekregen, is onduidelijk.

“De vrouw kreeg door één van onze personeelsleden meteen de eerste zorgen toegediend in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Ze was gelukkig nog bij bewustzijn en heeft zelfs nog iets kunnen zeggen.”

Beliën begrijpt niet hoe het ongeval is kunnen gebeuren. “De lift is nog gloednieuw en werd bovendien dinsdag nog maar pas gekeurd. Dit moet zo snel mogelijk grondig uitgezocht worden.”

De poetsvrouw was via een interimkantoor tewerkgesteld bij Living Tomorrow. Ze werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Over haar toestand is op dit moment geen verdere info bekend. Het speciale GRIMP, een team van de brandweer voor reddingen op hoogten en laagtes, werd opgeroepen, maar moest uiteindelijk niet in actie komen.