Politiezone Pajottenland start met de applicatie ‘Buurtpreventie24’: “Hoe meer leden zich aansluiten, hoe meer ogen op het terrein zijn”

De politiezone Pajottenland maakt sinds kort gebruik van Buurtpreventie 24. Dat is een smartphoneapplicatie waarmee inwoners dorpsgenoten kunnen inlichten over verdachte situaties, voertuigen, en personen. De app vervangt de bestaande BIN-netwerken omdat die volgens de politie efficiënter werkt. Zo kan de politie de berichten controleren, maar kan het ook de positie van de melder of van de feiten sneller vaststellen.