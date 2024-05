Provinciale dispatching brandweer ingehuldigd: "Uniek in Vlaanderen"

In Asse is de Provinciale Dispatching voor de brandweer in Vlaams-Brabant officieel ingehuldigd. Die is uniek in Vlaanderen, want het is dit de eerste dispatching voor een hele provincie. Het samenvoegen van de centrales van de Zones Vlaams-Brabant Oost en -West is kostenbesparend en zorgt ervoor dat de brandweer efficiënter kan werken. Vanuit de dispatching op de Asphaltcosite in Asse worden 17 posten aangestuurd die instaan voor alle 65 gemeenten in Vlaams-Brabant. “Mensen die de 112 bellen komen bij de noodcentrale in Leuven terecht”, legt Dirk Keymolen de werking van de dispatching uit. “Vanuit Leuven worden wij gecontacteerd en sturen vervolgens de brandweer en ziekenwagen uit. Het is een voordeel dat we alles nu provinciaal aansturen. We hebben een een-op-eenrelatie met de noodcentrale, wat de werking eenvoudiger en duidelijker maakt.”

De brandweer van Vlaams-Brabant wil ook meer inzetten op samenwerking met omliggende brandweerzones. Zo ligt er momenteel al een samenwerkingsovereenkomst met Brussel op tafel. “Op die manier willen onze middelen en personeel efficiënter inzetten. We hebben met tien omliggende brandweerzones akkoorden afgesloten. Vaak sturen zowel zones in Vlaams-Brabant als in Brussel middelen en manschappen. Daar willen we vanaf”, zegt Keymolen.

Naast de inhuldiging van de dispatching legde kolonel Tom Van Esbroeck de eed af als nieuwe zonecommandant voor de brandweerzone Vlaams-Brabant West.