Provincie maakt gemeenterapport voor toekomstige fusiegemeente: "Pajottegem wordt grootste Vlaams-Brabantse gemeente"

Pajottegem mag dan de grootste gemeente worden van de provincie qua oppervlakte, dat verandert niets aan het feit dat de gemeente nog steeds over veel open ruimte (89,9 % van de totale oppervlakte) en ruimte voor landbouw (69,3 % van de totale oppervlakte) beschikt. Deze en nog andere nuttige cijfers zijn te in het nieuwe gemeenterapport dat de provincie Vlaams-Brabant maakte voor de toekomstige fusiegemeente.

Het Steunpunt Data & Analyse van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt lokale besturen door via de interprovinciale databank provincies.incijfers.be gegevens aan te bieden om het lokale beleid te onderbouwen. Naast de cijfers zelf zijn er in deze databank heel wat thematische rapporten te raadplegen over thema’s zoals bevolking, arbeidsmarkt, detailhandel, wonen, mobiliteit en klimaat in de gemeenten.

“Zo'n rapport kan de basis zijn voor de insteeknota voor de nieuwe beleidsploeg in de volgende legislatuur. En voor het meerjarenplan in het kader van de beleids- en beheercyclus”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “We hebben dus ook al een rapport gemaakt voor de toekomstige gemeente Pajottegem. Zo kunnen ze, met de cijfers in de hand, een goede start maken”.

Enkele cijfers uit het gemeenterapport van Pajottegem

Pajottegem wordt de grootste gemeente van Vlaams-Brabant, met 120 km². Tot nu toe was dat Tienen met 73 km². De grootste Vlaamse gemeente is Antwerpen met 204 km².

Het bevolkingsaantal is met 25.283 inwoners groter dan het Vlaams gemiddelde van 22.739 en zeker dat van Vlaams-Brabant met 18.412.

De bevolkingsdichtheid is daarentegen laag, met 211 inwoners per km². Voor Vlaams-Brabant is dat 566 inwoners per km². Ook de oorspronkelijke gemeenten Herne, Galmaarden en Gooik hadden alle drie een lage bevolkingsdichtheid.

Herne, Gooik en Galmaarden blijven ook na de fusie een landelijke gemeente

Landbouw bedraagt meer dan 69% van de oppervlakte, tegenover 46% in Vlaams-Brabant. “Er is en blijft veel landbouw in Pajottegem”, zegt Kris Poelaert, burgemeester van Herne.”De fusie verandert niets aan het landelijke karakter van onze gemeenten.”

De verhardingsgraad is met 8% laag. In Vlaams-Brabant bedraagt die 15%. En er is veel groene ruimte: 90% van de totale oppervlakte.