Rattenplaag in Slozen: "Ik walg van wat er nu gebeurt"

"Ten einde raad"

“We hebben al een maand geleden gebeld”, klinkt het. Elsie Buyens (62) verzorgt haar moeder Diane De Smedt (85), die in een rolstoel zit, in het ouderlijke huis in Slozen, een wijk in Meise. Sinds enige weken krijgt ze ratten binnen in huis. “Dit is echt onvoorstelbaar”, zucht Elsie. “Enkele weken geleden ontdekte ik plots ratten die zich een weg hadden geknaagd tot in onze keukenkasten.”

“Ik ontdekte het doordat een broodzak was doorgebeten. Het is echt verschrikkelijk. Die ratten zitten hier binnen, terwijl ik voor mijn moeder, die in een rolstoel zit, zorg. Ik walg van wat er nu gebeurt. Ik heb de gemeente gebeld, de privéfirma Antimal voor ongediertebestrijding, maar zondag is het nog niet opgelost."

“Ik hoor nog altijd die ellendige dieren in huis. Ze hebben aan ons brood geknaagd. Ik ben ten einde raad. Ze komen hier zelfs op tafel zitten. Ik heb echt schrik van die vuiligheid met mijn moeder waarvoor ik zorg, erbij. ‘Alsjeblieft, gemeente: help mij’. We houden dit niet uit”, getuigt Elsie zwaar aangedaan. “De gemeente plaatste zakjes vergif, maar daarmee is het probleem niet opgelost.”

“We hebben dan die zakjes vastgemaakt met ijzerdraad in een buis, zodat er geen huisdieren slachtoffer konden worden”, zegt Kurt Bellon van de ongediertebestrijdingsfirma Antimal. “Ik ben op dringende vraag van de bewoonster ter plaatse geweest en er is inderdaad een probleem. Ze knagen zich een weg tot in de keuken. Een terugslagklep in de riolering kan allicht soelaas bieden. Nu het kouder wordt, zoeken ratten de gemakkelijkste weg naar warmere oorden. Wij bestrijden ze wel, maar het duurt even voor je zo’n plaag kan indijken.”

"Wij zijn een soort verloren hoek"

Gewezen schepen Pol Van Doorslaer, die met Vlaams Belang drie zetels haalde tijdens de laatste verkiezingen, kent het probleem al langer. “Ik woon in Leefdaal, niet ver van de getroffen wijk”, zegt Van Doorslaer. “Er zijn hier open grachten op de Temsesteenweg. Die mogen niet zomaar worden dicht gelegd.”

“Daar begint het probleem. Even verderop zijn er werken bezig voor een nieuw fietspad. Mogelijk worden de ratten en ander ongedierte daar opgeschrikt, waardoor ze vluchten naar de grachten en huizen verderop. We zijn hier in Slozen eigenlijk een soort ‘verloren hoek’. Hier wordt veel te weinig aan onderhoud van de grachten gedaan. Onze buur heeft met zijn bulldozer nu zelf de gracht uitgeschept. Dit is echt niet oké.”

Gemeentebestuur valt uit de lucht

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) wil dat het probleem eerst volledig in kaart wordt gebracht. “Ik breng dit sowieso maandag 4 november op het schepencollege”, zegt de burgemeester. “Er is rattenvergif gelegd, maar ik weet nog niet wat er nu meer kan gebeuren. We gaan hier sowieso verder actie ondernemen.” Schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA): “Ik begrijp niet waarom ze niet eerst naar ons als schepen bellen als er een probleem is. Ik hoor pas nu de omvang van het probleem.”

Dat laatste wordt door de buurt tegengesproken. Bewoners beweren verschillende keren contact te hebben opgenomen met het gemeentebestuur en “betrokken politici”, “al voor de verkiezingen”. Gewezen schepen Pol Van Doorslaer belooft alvast de kwestie op de gemeenteraad te brengen, zodra die is geïnstalleerd.