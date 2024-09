Recyclagepark aan Kleinewinkellaan in Strombeek-Bever opent de poorten

In Strombeek-Bever opent het recyclagepark aan de Kleinewinkellaan dit weekend de deuren. Het oude recyclagepark in de deelgemeente van Grimbergen ging drie jaar geleden definitief dicht. Er kwam een tussenoplossing, met mogelijkheden om afval naar het park op de Humbeeksesteenweg of in Koninglo te brengen, maar in samenwerking met Intradura gaat nu het nieuwe recyclagepark open.