Recyclagepark Machelen blijft gesloten tot einde van de week

Na de brand van gisteren in het recyclagepark in Machelen, blijft het park mogelijk de rest van de week gesloten. Intercommunale Incovo heeft alle afspraken tot en met zaterdag geannuleerd.

Door de brand van gisterenochtend blijft het recyclagepark in Machelen tot het einde van de week gesloten. Smeulende lithiumbatterijen veroorzaakten het vuur, waardoor een vijftigtal afvalbakken in vlammen opgingen.

Zolang de brandresten niet zijn opgeruimd, blijft het recyclagepark gesloten. In de tussentijd kunnen Machelaars terecht in de recyclageparken van Vilvoorde of Zemst.

Meest bekeken

Groen
Justitie
Politiek

Bomen langs Kouter in Merchtem worden niet gekapt: “We riskeren torenhoge dwangsommen”

din 21 okt
Economie

Ontslagen bij DPD Vilvoorde: "Toekomstige ontslagrondes niet uitgesloten"

Economie

Nieuwe toekomst gezocht voor verlaten Fobrux-site in Vilvoorde: “Economische invulling is de ambitie”

din 21 okt
Economie

Ruim 400 werkzoekenden voor jobbeurs Pajottegem: “Laagdrempelige aanpak werkt”

din 21 okt
Politiek
Economie
Samenleving

Defensieminister Francken bezoekt DSV op Brucargo: “Op zoek naar private partners voor militaire logistiek”

din 21 okt

Meer nieuws uit de regio

Politiek
Economie
Samenleving

Defensieminister Francken bezoekt DSV op Brucargo: “Op zoek naar private partners voor militaire logistiek”

din 21 okt
Samenleving

Recyclagepark Machelen gesloten na brand: "Smeulende batterijen oorzaak"

din 21 okt
Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Groen
Vlaamse Rand

IBEG-gemeenten laten vanaf 1 november het licht aan: "Enorme vooruitgang in 'verledding'"

woe 15 okt
De inhuldiging van Brucargo Centraal
Economie

Luchthaven huldigt Brucargo Centraal in: "Duurzaam, innovatief en 30% meer opslagruimte"

maa 13 okt
Padelmarathon tegen borstkanker
Sport
Samenleving

Padelmarathon tegen borstkanker: "Aandacht vragen voor sensibilisering en meer onderzoek"

don 9 okt