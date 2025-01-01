Recyclagepark Machelen blijft gesloten tot einde van de week

Bomen langs Kouter in Merchtem worden niet gekapt: “We riskeren torenhoge dwangsommen”
din 21 okt
Na de brand van gisteren in het recyclagepark in Machelen, blijft het park mogelijk de rest van de week gesloten. Intercommunale Incovo heeft alle afspraken tot en met zaterdag geannuleerd.
Door de brand van gisterenochtend blijft het recyclagepark in Machelen tot het einde van de week gesloten. Smeulende lithiumbatterijen veroorzaakten het vuur, waardoor een vijftigtal afvalbakken in vlammen opgingen.
Zolang de brandresten niet zijn opgeruimd, blijft het recyclagepark gesloten. In de tussentijd kunnen Machelaars terecht in de recyclageparken van Vilvoorde of Zemst.