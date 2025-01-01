Reveil in jouw gemeente: troostconcerten en -poëzie bij jou in de buurt

De Sint-Martinuskerk in Tollembeek, bij Pajottegem verwelkomt van 17.00 uur tot 18.00 uur Harmonie Amicato en doedelzakspeler Bart Praet. Troostzoekers kunnen zich ook verliezen in gedichten en vertellingen, onder andere de biografieën van overleden, kleurrijke dorpsbewoners zoals Pieter Claus, die onder Napoleon vocht, en volksmens-dichter Paul Mersch komen aan bod.

Tussen 17.00 uur en 18.00 uur vergasten De Roosdaalse Cultuurraad en Erfgoed Rausa iedereen die troost zoekt op een enig samengaan van poëzie en muziek op het centrale kerkhof in Strijtem. Dichters Ivo van Strijtem, Jan De Leeuw en Marleen Van den Houte worden begeleid door muzikant Walter Evenepoel.

Affligem blijft niet achter. Onder het motto 'muziek brengt inspiratie en verstilling' organiseert de gemeente om 17.00 uur een concert van jeugdkoor ÜkeHele en de Koninklijke Fanfare de Katholieke Gilde op het kerkhof van Essene.

Op het kerkhof van Asse verzorgen tussen 17.00 uur en 18.00 uur de klaroenblazers en het jeugdkoor van KunstAs, samen met pianist Johan Van der Beken een troostconcert. Dichteres Monique De Deken brengt enkele van haar teksten ten berde. Aan het einde van de ceremonie kan wie dat wil enkele 'brieven aan de hemel' verbranden.

In Dilbeek organiseert de gemeente in samenwerking met Cultuurplatform Dilbeek een troostmoment om 16.00 uur. Dan komen John D! en Kat's Team enkele nummers brengen op de begraafplaats in de d'Arconatistraat.

In Opwijk gaat het Reveilmoment door op de begraafplaats van Mazenzele. "We kiezen voor het derde jaar op rij voor lokale dichters en muzikanten die gedichten en liedjes brengen rond verdriet en troost", klinkt het bij de gemeente.

De vier begraafplaatsen van Londerzeel hosten tussen 17.00 uur en 18.00 uur troostmomenten. In Londerzeel Beemden brengt Tom troost. Londerzeel Sint-Jozef ontvangt Florencia Toscane, Amin Djafri, Benjamin Rys en Erwin De Ridder. Het koor Valeiriaan, The Monotrol Kid en Ludwina luisteren het troostmoment op de begraafplaats in Malderen op; en in Steenhuffel biedt het oeuvre van The Bounties en het werk van Sarah een troostende schouder voor wie dat nodig heeft.

Troost vind je ook in Meise, meer bepaald in de kerk van Oppem. Daar brengt woordkunstenaar Lieke enkele teksten, geruggesteund door de trommels en trompetten van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Wolvertem.

Op de begraafplaats aan de Mechelsesteenweg in Vilvoorde beginnen de troostelijkheden al om 15.00 uur. Dan steekt de Muziekvitrine, een sfeervol duo van harp en viool, van wal. De leden van het Interlevensbeschouwelijk Platform Vilvoorde zorgen voor bezinnende intermezzo's. Afsluiten kunnen de Vilvoordenaars met een mok dampende chocolademelk. De stad biedt ook rozen aan.

Het ensemble Collegiale verjaagt om 19.00 uur de kilheid van de begraafplaats van de Kampenhoutse deelgemeente Nederokkerzeel, in de Sint-Stefaanstraat, met een warm en sereen samenspel van muziek, poëzie en toneel.