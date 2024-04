Rik Devillé krijgt eredoctoraat van Universiteit Antwerpen: "Man met gigantische maatschappelijke betrokkenheid"

Decennialang was Rik Devillé priester in Buizingen en Lot, maar hij is tot ver daarbuiten bekend als de priester die al vele jaren seksueel misbruik in de katholieke Kerk aanklaagt. Zo was hij vorig jaar nog te zien in de televisiereeks Godvergeten, die de jarenlange strijd van Devillé en de slachtoffers opnieuw onder de aandacht bracht. “Onze universiteit geeft Rik een eredoctoraat als erkenning en uit dankbaarheid voor zijn steun aan de slachtoffers van kindermisbruik in de Kerk, en voor zijn inspanningen om dat misbruik te benoemen en aan te klagen”, legt de Antwerpse rector Herman Van Goethem uit. “Hij is een activist die opkomt voor onrechtvaardigheden in de samenleving en ons wijst op het feit dat die structurele onrechtvaardigheid er nog altijd is.”

Buiten Rik en de rector wist niemand in de Don Boscokerk in Buizingen dat hij vandaag het eredoctoraat zou krijgen. “Ik word volgende week 80 jaar en met die smoes had ik heel wat mensen uitgenodigd”, zegt Devillé. “Bovendien is het dag op dag 15 jaar geleden dat ik afscheid nam als pastoor van de parochie in Buizingen en met pensioen ging. Het is fijn om de titel te krijgen, maar ik zie het als een eerbetoon aan de vele slachtoffers. Zij hebben mij geleerd om te blijven vechten voor het onrecht dat hen is aangedaan.”

Volgens de Universiteit van Antwerpen waarschuwt Rik Devillé ons met zijn inzet voor de risico’s die de hiërarchische structuren met zich kunnen meebrengen. “Ik bewonder hem omdat hij zijn priesterschap koppelt aan een gigantische maatschappelijke betrokkenheid”, gaat Van Goethem verder. “Hij probeert als priester niet alleen mensen te helpen en te troosten, maar staat ook op en klaagt zaken aan, in het begin roepende in de woestijn. Het is een klokkenluider die bijdraagt tot een betere samenleving.”