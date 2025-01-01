Rode Kruis zoekt dringend donoren met negatieve bloedgroep: “Leveringen teruggeschroefd”

Er zijn volgens het Rode Kruis verschillende oorzaken voor de lagere bloedvoorraad. “Tijdens vakantieperiodes is het moeilijker om donoren aan te trekken, we komen net uit de herfstvakantie en dat zien we aan de dalende voorraad. Er zijn momenteel ook redelijk wat virussen die de ronde doen, dat zorgt dat een aantal mensen momenteel geen bloed kan geven door ziekte”, zegt Vincent Verbeecke van Rode Kruis Vlaanderen. “Daarnaast heb je een groep mensen die momenteel nog geen bloed mag geven omdat ze deze zomer bijvoorbeeld een verre reis hebben gemaakt.”

Wie bloed wil doneren, en liefst een van deze drie bloedgroepen heeft, kan terecht in de 16 donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen of op een van de mobiele collectes die het Rode Kruis in onze regio organiseert deze maand. “We hebben dringend nood aan nieuwe bloeddonoren met deze negatieve bloedgroepen.