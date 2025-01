Sint-Pieters-Leeuw neemt gerenoveerd gemeentehuis in gebruik: "Efficiënt en duurzaam"

Het gerenoveerde gemeentehuis verbruikt 75% minder energie dankzij de implementatie van thermische isolatie, warmtepompen, energiezuinige klimaatplafonds en LED-verlichting. Naast het verminderen van duizenden kilowattuur elektriciteitsverbruik per jaar, moeten de duurzame energietechnologieën ook bijdragen aan een aanzienlijke vermindering van CO-uitstoot, met een geschatte jaarlijkse besparing van enkele tonnen.

Jeroen Tiebout, schepen van gebouwen: “Deze ingrepen leiden tot een win-win voor zowel medewerkers, burgers als gemeentefinanciën. We gaan zuiniger om met energie, zorgen ervoor dat onze medewerkers in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken en onze inwoners genieten van een dienstverlening in de nieuwste infrastructuur.” Zo zijn er ook functionele aanpassingen gebeurd die de dienstverlening voor de inwoners moet verbeteren. Er is nu een moderne lokettenzaal, een ruime wachtruimte en drie kleinere gespreksruimten. De toegankelijkheid is ook geoptimaliseerd.