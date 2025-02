Sociale kledingwinkel in Pajottegem zoekt kledij en helpende handen: “Drie gemeenten, dus ook meer klanten”

In de kelder van het Sociaal Huis in Galmaarden zijn vrijwilligers druk in de weer om kledij te sorteren. Mensen die doorverwezen worden door het OCMW kunnen hier kledij en schoenen komen halen. Maar het aanbod is wat te beperkt en daarom doen de vrijwilligers een oproep. “We zoeken vooral schoenen”, zegt vrijwilliger Conny Vanden Herrewegen. “Zowel voor mannen, vrouwen, jongens als meisjes. Verder is ook lente- en zomerkledij welkom. Hetgeen we nu nog hebben is niet meer echt in de mode, we willen dan ook graag wat modernere kledij aanbieden aan de mensen.”

Het is wel belangrijk dat kledij die binnengebracht wordt nog in goede staat is. "Sinds de fusie is er heel wat kledij bijgekomen", zegt Conny. "Daarvoor was het een beetje aan het slabakken. Maar we hebben dus een oproep geplaatst dat de mensen bruikbare kledij mogen binnenbrengen en inderdaad: er zijn een paar dozen toegekomen. We gaan dus wat werk hebben in de toekomst."

Meer kledij, dat betekent ook meer werk. “'Vrijwilligers mogen zich altijd aanmelden. Sorteren, klaarmaken en de kledij laten passen. Er komt heel wat bij kijken”, besluit schepen van Welzijn Jonas De Maeseneer.