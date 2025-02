Topchefs zamelen 50.000 euro in voor LEIF: “Groot draagvlak voor waardig levenseinde”

Het Krekelhof in Pajottegem barstte uit z’n voegen gisteravond. 300 mensen tekenden er present om het LevensEinde Informatie Netwerk te steunen. LEIF zet zich al bijna 25 jaar in voor een waardig levenseinde, zette mee de euthanasiewet op de kaart en zorgt voor de nodige ondersteuning. “Er is een onwaarschijnlijk draagvlak voor”, zegt professor Wim Distelmans, de bezieler van LEIF. “Twee jaar terug hebben wij hier de LEIF-time achievement award gegeven aan mensen die een LEIF-punt hebben opgericht. Dat is een lokaal initiatief waar mensen terecht kunnen om vragen te stellen en om hulp te krijgen bij het opstellen van een wilsverklaring. In Halle is er al zo één, binnenkort komt er ook in Asse zo’n punt. Het is een ongelofelijke verbetering dat op lokaal niveau mensen met vragen daar terechtkunnen.”

Dat kan alleen dankzij vrijwilligers en ingezamelde fondsen. Daarom tekenen hier een aantal topchefs present, zoals Glenn Verhasselt van Sir Kwinten en Robert en Sam Van Landeghem van het nieuwe Gastro Brisk. Ze maken van deze goede doelenavond een verwenmoment. Samen zamelden ze een recordbedrag in van net geen 50.000 euro voor LEIF. De huidige euthanasiewet is een goede wet, klinkt het bij Distelmans, maar is voor verbetering vatbaar. “Zo kan je vandaag alleen een wilsverklaring kunnen opstellen voor als je later in coma belandt en je wil niet meer kan uitoefenen , maar niet in andere situaties. Denk aan dementie, mensen die een hersenbloeding hebben gekregen of door een hersentumor niet meer kunnen communiceren”, zegt Distelmans.

De federale regering is niet onwelwillend tegen de uitbreiding van de huidige euthanasiewet. “In het federale regeerakkoord staat toch dat voornemen”, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez. “Met de Vlaamse regering plannen we dan weer een grote hervorming van de palliatieve zorg. We doen dat in overleg met LEIF en andere netwerken om zo eigenlijk de palliatieve zorg in Vlaanderen te versterken. We willen artsen en woonzorgcentra nog meer informeren, zodat iedereen die dat wil, waardig kan sterven hoe en waar die dat wil.”