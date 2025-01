Vandalen vernielen herdenkingsplek Natacha de Crombrugghe

Een week geleden herdachten familie en vrienden de verdwijning van Natacha de Crombrugghe. De Linkebeekse verdween in januari 2022 tijdens een trektocht in Peru. Na een maandenlange zoektocht werd haar lichaam teruggevonden in een canyon in de Andes. In Linkebeek lieten de ouders van Natacha een gedenkplaatje maken met daarop haar foto en een tekst. Het plaatje werd bevestigd aan een houten zitbank, niet ver van de ouderlijke woonst.

De herdenkingsplaats was onlangs het doelwit van vandalen. Zo trokken ze twee aangeplante kersenbomen uit, duwden de grafsteen omver en gingen met een reeks lintjes aan de haal. Het is niet de eerste keer dat vandalen het op de plek gemunt hebben. Zo werd afgelopen zomer het gedenkplaatje gestolen. De ouders van Natacha dienden toen een klacht in bij de politie en lieten een nieuw plaatje aanbrengen.