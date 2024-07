Vierde Jaarmarkt in Opwijk, deze keer in Nijverseel

De jaarmarkt in Opwijk van eind juni werd overschaduwd door een dodelijke brand. Maar het is niet de enige Jaarmarkt in de gemeente. Opwijk telt er maar liefst vier. Die vinden plaats tijdens de kermissen van Opwijk-Centrum, Droeshout, Mazenzele en Nijverseel. Vandaag was die laatste aan de beurt. Wij zochten uit hoe een kleine kermis gezellig en sfeervol kan zijn, én de buurt een oude traditie in ere houdt.