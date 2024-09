In Vilvoorde opent babytheek ’t Prutske de deuren

In Vilvoorde opent vandaag ’t Prutske de deuren. Dat is een nieuwe babytheek in het Asiat Park. Een babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die je maar kort nodig hebt. Met het initiatief trekken de Transformisten en (W)arm-kracht vzw de kaart van de maatschappelijke trend rond ruilen en delen.