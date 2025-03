Voormalig schepen Willy Kerremans (70) uit Meise overleden

In Meise is voormalig schepen Willy Kerremans onverwacht thuis overleden. Kerremans was ook actief bij de Berla, de heemkundige kring van Meise. Nadat hij meer dan 20 jaar geleden zijn zoon verloor bij een aanrijding in Kapelle-op-den-Bos, streed hij in naam van de Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen voor meer verkeersveiligheid. Zo gaf hij lezingen en onthulde hij tal van herdenkingsborden. Willy Kerremans werd 70 jaar, zijn uitvaartplechtigheid vindt plaats intieme kring.