Vrijwilligers vieren 10 jaar ‘Red Lindegroen’: “Een mooi verhaal van een hechte gemeenschap in Buizingen”
Groot feest dit weekend in zaal Het Lindegroen in Buizingen. In 2013 ging de feestzaal dicht en leek het iconische dorpszaaltje gedoemd om te verdwijnen. Na een reddingsactie en heel wat renovatiewerk van heel wat vrijwillige handen, ging Het Lindegroen opnieuw open. Nu - tien jaar later - is het moment aangebroken om dat te vieren met een driedaags feest.
Tien jaar geleden was zaal Het Lindegroen op sterven na dood. “Met een aantal vrijwilligers hem we onze schouders gezet onder de actie ‘Red Het Lindegroen’ en hebben we de zaal overgenomen. We zijn erin geslaagd om de zaal opnieuw gebruiksklaar te maken en te doen bruisen”, zegt Tijl Bellemans.
Tien jaar later houden zo'n 100 vrijwilligers de zaal nog altijd open. Tal van verenigingen en organisaties houden hier hun activiteiten. Dat succesverhaal wordt drie dagen lang gevierd.
Vandaag is er ‘Lindegroen Danst’. Daarop zijn alle vrijwilligers en iedereen die het project de voorbije jaren steunde, uitgenodigd, al is iedereen is welkom. De toegang is gratis. Zaterdag is er een artisanale markt met zo'n twintigtal kraampjes uitgebaat door mensen uit de streek. "Voor zondag is een nieuw concept bedacht: een culinaire wandeling. 'Hap en stap' door Buizingen via een wandeling van 7 kilometer. Daarvoor diende je in te schrijven, de wandeling is volzet. Zo’n 200 mensen gaan stappen”, besluit Tijl op de vooravond van drie dagen feest.