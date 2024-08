Vrouw vraagt mensen geld voor begrafenis driejarig jongetje: “Een oplichtster"

In Machelen is de gemeenschap nog steeds in diepe rouw na het tragische ongeval waarbij een driejarig kind om het leven kwam na een aanrijding. Het dramatische ongeval gebeurde vorige week woensdag kort na de middag. Het jongetje uit Sint-Stevens-Woluwe bezocht met zijn ouders de moestuin van zijn opa in de Turcksinstraat en stak er tussen twee geparkeerde wagens de straat over. Daarbij werd hij aangereden. Het kind werd gereanimeerd en vervolgens in levensgevaar afgevoerd naar het UZ Brusse, waar hij maandag overleed.

"Wees waakzaam en geef geen geld"

Van dat verhaal wordt nu misbruik gemaakt. “We krijgen melding dat een vrouw in onze gemeente van deur tot deur rondgaat om in naam van de gemeente geld in te zamelen voor de begrafeniskosten van het jonge kind dat vorige week tragisch is overleden. Dit gebeurt uiteraard zonder enige toestemming van de gemeente”, zegt burgemeester De Groef. “Wees alstublieft waakzaam en geef geen geld aan deze persoon. Laten we samen blijven meeleven en respectvol omgaan met deze uiterst verdrietige gebeurtenis."

Volgens de burgemeester is er tot nu toe slechts één melding binnengekomen van een inwoner die door de vrouw werd benaderd. "Gelukkig heeft een bewoner het goede initiatief genomen om onze algemeen directeur op de hoogte te brengen", aldus De Groef. "Het is schandalig dat iemand probeert te profiteren van zo'n tragische gebeurtenis. Daarom hebben we de inwoners via sociale media gewaarschuwd om hier niet op in te gaan."